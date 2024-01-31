Двое челябинцев пытались переправить в колонию наркотики с помощью арбалета

Но не сумели выстрелить из него

Оперативники челябинской колонии № 2 совместно с полицейскими пресекли попытку перебросить на территорию учреждения свертки с марихуаной, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Челябинской области.

Сообщается, что двое местных жителей пытались совершить противоправные действия при помощи арбалета, но у них просто не получилось выстрелить из него.





«В ходе отработки ранее полученной оперативной информации на автодороге, прилегающей к исправительному учреждению, был остановлен легковой автомобиль. В ходе досмотра у одного из пассажиров обнаружены и изъяты арбалет со вставленной в полозья стрелой, к которой было плотно примотано 12 бесцветных прозрачных полимерных пакетов с марихуаной общей массой 10,73 грамма», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.