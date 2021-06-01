Двое челябинцев пойдут под суд за жестокое убийство знакомого

Тело погибшего обвиняемые сожгли в мусорном баке

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении двоих челябинцев, которые избили и зарезали мужчину. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июне прошлого года в ходе распития спиртных напитков 22-летний и 61-летний мужчины повздорили со знакомым, затем избили его и нанесли ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте происшествия от множественных колото-резаных ран. Убийцы поместили тело погибшего в мусорный бак и сожгли.

В отношении челябинцев было возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»).

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.