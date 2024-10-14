Двое челябинцев фиктивно прописали в своих квартирах восемь иностранцев

В отношении собственников возбудили уголовные дела

В Челябинске полицейские выявили две квартиры, собственники которых за деньги прописали иностранцев, но жилье им не предоставили. В их отношении возбудили уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Резиновые» квартиры выявили в Ленинском и Калининском районах. В общей сложности 64‑летняя женщина и 52‑летний мужчина прописали в двух квартирах восемь человек. Мигрантов сняли с учета, а собственникам грозят штрафы в размере до полумиллиона рублей.

Проверки продолжатся.