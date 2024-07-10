Двое 24-летних парней погибли в ДТП в Челябинской области

Ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности

Вечером 9 июля в Увельском районе Челябинской области разбились водитель и пассажир автомобиля «Лада-Гранта», сообщили в областной Госавтоинспекции.

В 19:00 на 4‑м километре автодороги Челябинск — Троицк — КПХ «Злак» 24‑летний водитель «Лады» при совершении обгона не справился с управлением и допустил занос машины на обочину. Затем авто съехало в кювет и опрокинулось.

В результате ДТП водитель и его 24‑летний пассажир скончались на месте происшествия.

По данным Госавтоинспекции, обгон на участке, где произошла авария, запрещен. Оба парня не были пристегнуты ремнями безопасности.