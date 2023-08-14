Движение заблокировано на трассе М-5 на границе Челябинской области и Башкирии из-за ДТП

В районе аварии образовалась пробки

Сегодня, 14 августа, рано утром на трассе М-5 на границе Челябинской области и Башкирии произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, движение на участке перекрыто в обе стороны.

Авария произошла в Салаватском районе. По предварительным данным, столкнулись два легковых авто. В результате движение оказалось полностью заблокировано.

«Сотрудники областного полка ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия в месте ДТП и будут оказывать помощь до прибытия сотрудников полиции Республики Башкортостан»,— сообщили в ведомстве.

Судя по картам, в районе ДТП образовалась пусть и небольшая, но плотная пробка в обе стороны.

Накануне движение на трассе также встало в обе стороны из-за аварии, произошедшей на территории Башкортостана.