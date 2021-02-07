Движение большегрузов по трассе М-5 «Урал» восстановлено

К утру непогода, бушующая всю ночь, стихла

Сегодня утром, 7 февраля, введенное накануне ограничение движения для большегрузов снято. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

«Сегодня в 8:00 ранее введенное из-за погодных условий временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке от границы с Республикой Башкортостан до города Чебаркуля автодороги М-5 „Урал“ снято. Движение осуществляется в штатном режиме»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне Челябинскую область объял туман, затем начались метели. Также резко понизилась температура воздуха. В связи с этим распорядительным актом ФКУ Упрдор «Южный Урал» было решено ввести ограничение движения для большегрузов с 21:30 6 февраля до 10:00 7 февраля. Однако непогода стихла раньше, поэтому ограничения сняли уже в 8 часов утра.

Напомним, сегодня днем также ожидается небольшой снег и похолодание до −15 градусов. Подробнее о погоде в воскресенье читайте здесь.