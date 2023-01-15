Две жительницы Златоуста перечислили мошенникам свыше миллиона рублей

Обмануть третью местную жительницу злоумышленникам не удалось

В Златоусте Челябинской области сразу трем женщинам поступили звонки от лже-сотрудников банка. В результате преподаватель и многодетная мать лишились более миллиона рублей, в числе которых как личные сбережения, так и кредитные деньги. Еще одну местную жительницу мошенникам обмануть не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

38-летняя преподаватель рассказала полицейским, что ей позвонил якобы менеджер банка и сообщил, что существует угроза хищения денег со счета. Женщине было предложено перевести сбережения в размере 650 тысяч рублей на резервный счет, что потерпевшая и сделала. Затем женщина оформила кредит на сумму 800 тысяч рублей и часть денег также перевела на безопасные счета. Только утром жительница Златоуста поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Вскоре правоохранителям поступило заявление о мошенничестве от 48-летней многодетной мамы. Она рассказала, что неизвестные убедили ее оформить кредит на сумму 210 тысяч рублей и перевести деньги на якобы безопасные счета. Осуществив 14 транзакций и собираясь переводить последние 5 тысяч рублей, женщина поняла, что перечислила все деньги мошенникам.

«83-летней пенсионерке из Златоуста также поступил звонок от неизвестных. Мужчина напугал женщину возможным списанием 94 тысяч рублей посторонним лицом с ее карты. Однако пожилая жительница Златоуста не поверила сказанному, ответив, что у нее „кнопочный телефон“ и никакие коды из сообщений она сообщать не будет, а после положила трубку. С заявлением в полицию обратилась ее близкая родственница»,— рассказали в ведомстве.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».