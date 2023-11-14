Две жительницы Нязепетровска отдали мошенникам более полумиллиона рублей

Неизвестные использовали популярные схемы обмана

В Нязепетровске Челябинской области две женщины после общения с телефонными мошенниками лишились 650 тысяч рублей. Одна из потерпевших отдала 150 тысяч рублей, пытаясь спасти якобы попавшего в ДТП родственника. Вторая взяла кредит и перевела полмиллиона на «безопасный счет». Полицейские разыскивают причастных к этим преступлениям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одна из местных жительниц рассказала правоохранителям, что ей позвонил мужчина, преставившийся знакомым ее родственника, и сообщил, что тот попал в беду. Для разрешения ситуации необходима крупная сумма денег. Женщина смогла найти 150 тысяч рублей и вскоре отдала деньги прибывшему курьеру. Но как только он ушел, она поняла, что ее обманули.

Вторая потерпевшая сообщила, что ей позвонил сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что в Москве на нее пытаются оформить кредит по генеральной доверенности. Звонивший убедил ее взять встречный кредит и перевести полученные деньги на безопасный счет. Недолго думая, женщина оформила заем и сделала все так, как ей говорили. После этого неизвестные снова уговорили женщину взять кредит, но уже в другом городе. Но там ей отказали, и она поняла, что стала жертвой мошенников.

По обоим заявлениям возбуждены уголовные дела.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!