Две жительницы Миасса стали жертвами вымогателей из‑за приватных фотографий

Девушки отправляли интимные снимки молодым людям в мессенджерах

Две жительницы Миасса обратились в полицию с заявлениями о вымогательстве. Девушки сообщили, что неизвестные требуют деньги за их приватные фото. Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Жертвами злоумышленников оказались 21-летняя и 18-летняя местные жительницы. Девушки сообщили, что ранее отправляли в соцсетях молодым людям свои приватные фотографии. Потом их аккаунты оказались взломаны, а им начали приходить сообщения от неизвестных с угрозами распространить снимки, в случае если они не заплатят деньги. Злоумышленники требовали 15 и 3 тысячи рублей.

Девушки не стали выполнять требования неизвестных, тогда фото одной из потерпевших были разосланы ее знакомым. Даже в этом случае девушка не стала переводить деньги и позвонила в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Полицейские разыскивают причастных к совершению преступлений и призывают южноуральцев не распространять в интернете приватный контент.

Ранее уголовное дело о вымогательстве возбудили в Магнитогорске. Там от 25-летнего мужчины начали требовать 15 тысяч рублей после разговора интимного характера по видеосвязи.