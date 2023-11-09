Две жительницы Каслей похитили женщину и заставили ее рыть себе могилу

Девушки избивали потерпевшую, угрожали убийством, а потом бросили одну в ночном лесу

В Каслях (Челябинская область) двух девушек будут судить за похищение человека — местные жительницы, 2000 и 2005 годов рождения, своеобразно решили конфликт с 54-летней женщиной, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле текущего года.

По версии следствия, девушки приехали в поселок Кисегач, где из личной неприязни засунули местную жительницу в багажник авто, увезли в Касли, где какое-то время удерживали и избивали в одной из квартир. Затем соучастницы — снова в багажнике — вывезли потерпевшую в лес, где угрожали убийством и заставили руками копать себе могилу.

«Потерпевшая в сложившейся обстановке восприняла угрозы реально и выполнила требования обвиняемых. Пока она рыла землю, злоумышленницы продолжали ее избивать, после чего бросили ее в ночном лесу и уехали», — рассказали в прокуратуре.

Девушкам вменяется статья о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, им может грозить до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.