Две жительницы Челябинской области потеряли на биткоинах 1,7 миллиона рублей

Женщины не заподозрили подвоха при общении с телефонными мошенниками

Попытка найти работу «на удаленке» обернулась для двух жительниц Златоуста потерей почти двух миллионов рублей и крупными кредитами. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась одна из потерпевших.



По словам 49-летней женщины, она получила телефонное предложение по дополнительному заработку. График предлагали щадящий: по два часа работы трижды в неделю. Комиссионные для «работодателя» на фоне возможного заработка выглядели совсем небольшими, и жительница Златоуста согласилась.

Дальше злоумышленник действовал через соцсети. Он предложил проверить женщине ее «кредитный потенциал» прежде, чем начать удаленную работу. Так женщина оформила три кредитки на общую сумму более 200 тысяч рублей. Далее предстояло зарегистрироваться на сайте обмена криптовалюты и подать заявку на покупку биткоинов. Пострадавшая снова не заметила подвоха, выполнила все, что ей сказал аферист и получила реквизиты банковской карты «продавца». Женщина перевела на нее кредитные деньги.

Но на этом схема не закончилась. Мошенник предложил пригласить «инвестора»: ею стала подруга пострадавшей. Так были оформлены займы еще на 1,5 миллиона рублей. После конвертации в биткоины все средства снова были переведены на счет злоумышленников. В полицию женщина обратилась, когда ей предложили позвать еще одного игрока.

Теперь делом занимается полиция; возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).