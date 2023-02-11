Две жительницы Челябинской области перевели телефонным мошенникам 3,5 миллиона рублей

Одна потерпевшая пыталась аннулировать якобы оформленный кредит, а вторая — заработать на инвестициях

Жительницы Челябинска и Каслей лишились 3,5 миллиона рублей после разговоров с мошенниками. Злоумышленники обманули женщин по распространенным схемам, сообщили 11 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

52-летняя жительница Калининского района Челябинска рассказала правоохранителям, что ей позвонил якобы банковский работник и сообщил, что она может обналичить взятые в кредит 660 тысяч рублей. Услышав, что женщина не оформляла кредит, он сообщил ей о мошеннических действиях и рекомендовал лично взять кредит для аннулирования предыдущего, а также сообщил, что скоро с ней свяжется полицейский.

Спустя некоторое время женщине действительно поступил звонок от якобы правоохранителя, который сообщил, что ведется расследование, и если она откажется выполнять их действия и будет игнорировать звонки, то в ее отношении возбудят уголовное дело за препятствие расследованию.

В результате женщина взяла в кредит 2,2 миллиона рублей и перечислила деньги на продиктованные счета.

1,2 миллиона рублей за месяц лишилась 56-летняя жительница Каслей. Она увидела в интернете рекламу об инвестициях в акции крупной компании и решила заработать. На протяжении месяца под диктовку якобы менеджера компании она переводила деньги, но обещанного высокого дохода так и не дождалась, и обратилась в полицию.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.