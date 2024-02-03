Две жительницы Челябинской области остались без жизненно важного препарата

Одной из женщин рецепт не выписывают с осени

Следственное управление СК России по Челябинской области проводит проверку по сообщениям из соцсетей о том, что жительницы Челябинска и Юрюзани не могут получить жизненно важное лекарство на протяжении уже нескольких месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Известно, что страдающей рассеянным склерозом челябинке с осени не выписывают рецепт на приобретение необходимого лекарства. А жительнице Юрюзани с инвалидностью не выдали в конце года обещанные несколько упаковок препарата.

По данным фактам в следственном управлении СК России по региону проводятся процессуальные проверки.

ИА «Первое областное» направило запрос в пресс-службу Минздрава Челябинской области. Ответ на момент публикации материала не поступил.