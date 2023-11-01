Две женщины заблудились в горах Челябинской области

Пострадавших искали несколько часов

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Две жительницы Челябинска отправились покорять хребет Уреньга и сбились с пути. Женщины успели вызвать помощь по телефону, сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Одна из пострадавших, 70-летняя женщина, пояснила, что решила покорить все вершины Южного Урала и пригласила в путешествие подругу. В непогоду они отправились на хребет Уреньга, преодолели девять километров и сбились с пути.

«На снегоходе, с использованием фонарей дежурная смена Златоустовского отряда областной ПСС провела обследование указанного района, обнаружила и эвакуировала из горно-таежной местности пострадавших. Медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели предостерегают южноуральцев от походов в холодное время года без должной физической подготовки и знания маршрутов.