Две женщины пострадали при резком торможении автобуса в Челябинске

Их доставили в больницу

Вечером 10 ноября на Северо-Западе Челябинска водитель автобуса резко затормозил, в результате пострадали две пассажирки общественного транспорта. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошел в 17:27 около дома № 110 по улице Братьев Кашириных. По словам очевидцев, водитель автобуса, следующего по маршруту № 64, резко затормозил, чтобы не врезаться в преградивший ему дорогу автомобиль. В результате некоторые пассажиры попадали со своих мест и получили травмы.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции журналисту ИА «Первое областное» эту информацию подтвердили и уточнили, что в результате резкого торможения автобуса пострадали пассажирки 64 и 65 лет. Они доставлены в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.