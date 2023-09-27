Две женщины погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Один из автомобилей мог выехать на встречную полосу

Вечером 27 сентября на трассе «Сакулово — Муслюмово» в Сосновском районе Челябинской области легковушка столкнулась с грузовиком. Два человека погибли. Подробности сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции региона.

За рулем ВАЗ-2115 была 55-летняя женщина. В машине также находилась 90-летняя пассажирка. По предварительным данным, при закруглении дороги «Лада» оказалась на встречной полосе, где в это время ехал грузовик Hyundai.





Произошло лобовое столкновение. В результате погибли обе женщины, находившиеся в «Ладе». О состоянии 58-летнего водителя грузовика в полиции не уточнили.