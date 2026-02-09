Ранним утром 9 февраля в поселке Зауральском Еманжелинского района произошел пожар, унесший жизни двух человек. Возгорание случилось в одноэтажном жилом доме на двух хозяев на улице Алое Поле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух погибших женщин. Еще один человек — мужчина — получил отравление продуктами горения. Его госпитализировали в больницу города Еманжелинска.
Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 3 квадратных метра. На месте работали 18 человек личного состава и 4 единицы техники от МЧС России и областной противопожарной службы.
Причину трагедии сейчас устанавливают специалисты отделения дознания.
Позавчера еще один пожар унес жизнь женщины. В поселке Увельском при неосторожном использовании газа погибла женщина и получил сильные ожоги мужчина.