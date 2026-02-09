Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области

Еще один человек надышался угарным газом

Ранним утром 9 февраля в поселке Зауральском Еманжелинского района произошел пожар, унесший жизни двух человек. Возгорание случилось в одноэтажном жилом доме на двух хозяев на улице Алое Поле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух погибших женщин. Еще один человек — мужчина — получил отравление продуктами горения. Его госпитализировали в больницу города Еманжелинска.

Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание на площади 3 квадратных метра. На месте работали 18 человек личного состава и 4 единицы техники от МЧС России и областной противопожарной службы.

Причину трагедии сейчас устанавливают специалисты отделения дознания.

Позавчера еще один пожар унес жизнь женщины. В поселке Увельском при неосторожном использовании газа погибла женщина и получил сильные ожоги мужчина.