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/ Сразу две иномарки насмерть сбили пешехода в Челябинске

Сразу две иномарки насмерть сбили пешехода в Челябинске

Инцидент произошел утром 15 декабря.
сегодня в 11:54
  |  Происшествия

Два автомобиля дважды наехали на пешехода. Авария случилась вчера, 15 декабря, в 6 часов утра, на территории Коркинского района. Мужчина шел по середине проезжей части.

Водитель автомобиля «Форд Фокус», мужчина 1971 года рождения, совершил наезд на пешехода, двигавшегося по середине проезжей части в попутном направлении. После этого на пешехода совершил наезд водитель автомобиля «Киа Рио», следовавший попутно позади. В результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что пешеходом являлся неоднократно судимый мужчина 1993 года рождения. На его одежде не было светоотражающих элементов. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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