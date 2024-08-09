Две пьяные подруги жестоко избили третью на базе в Уйском районе

Пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью

Две жительницы Уйского района получили сроки за жестокое избиение подруги и должны компенсировать потерпевшей моральный вред, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел летом 2023 года на базе отдыха Краснокаменского пруда.

«Суд установил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений две 21‑летние девушки нанесли 18‑летней потерпевшей более 50 ударов по телу и голове, причинив тяжкий вред здоровью», — напомнили в ведомстве.

В судебном заседании девушки признали свою вину частично, в содеянном раскаялись. Уйский районный суд вынес приговор по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека): по 4 года колонии общего режима каждой и компенсация морального вреда потерпевшей — в общей сложности 600 тысяч рублей.