Две лжецелительницы обобрали бабушку на 600 тысяч рублей в Миассе

Они остановили женщину на улице и убедили, что могут ее вылечить прямо на месте при помощи «магического ритуала» с деньгами

В Миассе ищут двух псевдоцелительниц, которые обманули пенсионерку на 600 тыс. рублей, пообещав ей чудесное исцеление от всех болезней при помощи спецритуала, для которого необходима крупная денежная сумма, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что 68-летнюю потерпевшую две незнакомки остановили у одного из магазинов в центре города. Разговор зашел о здоровье, и пенсионерка его поддержала, поскольку в силу возраста имеет ряд хронических заболеваний.

«Используя техники эмоционального воздействия, мошенницы предложили чудесное исцеление прямо здесь и сейчас при помощи ритуала с крупной денежной суммой. У пенсионерки на счете были средства от продажи автомобиля, которые она — под присмотром „целительниц“ — сняла для ритуала. Вся церемония проходила на улице. Совершив „магические действия по исцелению“, женщины вручили бабушке сверток с деньгами обратно. Однако, вернувшись домой, потерпевшая обнаружила в нем вместо купюр нарезанную газету», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Лжецелительниц ищут. Всех, кто их узнал, просят позвонить в дежурную часть.