Две лжесотрудницы банка из Челябинска пойдут под суд за мошенничество

Аферистки звонили жителям Иркутской области и выманивали деньги

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Челябинска. Из обвиняют в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, молодые женщины снимали в Челябинске квартиры, из которых обзванивали жителей Иркутской области, представлялись менеджерами банков и сообщали, что со счета клиента якобы кто-то пытается перевести деньги. Для «спасения» накоплений злоумышленницы диктовали жертвам счета, на которые перепуганные сибиряки переводили свои средства.

«Таким образом они обманули как минимум 6 человек, похитив у них 175 тысяч рублей. Наибольшей суммы лишился вахтовик, находившийся на заработках в Бодайбинском районе. Он перевел аферистам 83 тысячи рублей, считая, что защищает тем самым свои деньги», — сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Уголовное дело передано в Саянский городской суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал наш сайт, за восемь месяцев 2022 года в Челябинской области совершено 6300 преступлений, связанных с телефонными мошенничествами и кражами с банковских карт. Жулики похитили у южноуральцев более 800 млн рублей.

Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.

