Две «легковушки» столкнулись утром в Златоусте

Один из участников ДТП выехал на «встречку».

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Сегодня утром, 25 марта, в Златоусте Челябинской области произошла жуткая авария. В результате есть пострадавшие.

Столкновение произошло около 7:30 на пересечении улиц Аносова и 40 лет Победы. Водитель автомобиля «Хонда» 1997 года рождения, видимо, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мицубиси Лансер».

«В результате столкновения водитель автомобиля „Мицубиси“ получил травмы»,— сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Видео с места ЧП можно посмотреть здесь.