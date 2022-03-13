Две легковушки и фура столкнулись на трассе в Челябинской области

Авария случилась под Симом

Очевидцы выкладывают в соцсети снимки с места аварии, где столкнулись три легковушки. ДТП случилось в воскресенье, 13 марта, под Симом.

По снимкам видно, что первыми дорогу не поделили легковой автомобиль Lexus и огромная фура — у обеих машин повреждения, характерные для столкновения лоб в лоб. Чуть в стороне стоит автомобиль Daewoo Nexia с помятым боком, видимо, он задел других участников ДТП по касательной.