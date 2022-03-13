По снимкам видно, что первыми дорогу не поделили легковой автомобиль Lexus и огромная фура — у обеих машин повреждения, характерные для столкновения лоб в лоб. Чуть в стороне стоит автомобиль Daewoo Nexia с помятым боком, видимо, он задел других участников ДТП по касательной.
О пострадавших очевидцы аварии не сообщать.
Получить комментарий в ГУ МВД России по Челябинской области вечером в воскресенье не удалось.
Также 13 марта, в воскресенье, 35-летний водитель фуры погиб под Чебаркулем при столкновеннии трех большегрузов.