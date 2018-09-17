/ Две иномарки столкнулись на челябинской «Тополинке». Видео

«Шкода» и «Ауди» врезались на перекрестке.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

ДТП произошло сегодня, 17 апреля, на Тополиной аллее в Челябинске, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева. Столкнулись автомобили «Ауди» и «Шкода». Обе машины оказались на тротуаре. Видео происшествия сайту «Первый областной» прислал один из очевидцев.

Я ехал и увидел две столкнувшиеся машины. Никого из сотрудников полиции или скорой рядом не было, только очевидцы ходили и снимали на телефон. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

В результате ДТП «Шкода» перевернулась на капот. У «Ауди» разбита передняя часть машины, поврежден бампер. Кроме того, оказалось сломано и установленное на перекрестке ограждение. Сейчас информации о пострадавших нет.