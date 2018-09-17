Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.28 -0.36 79.95 +0.18
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Две иномарки столкнулись на челябинской «Тополинке». Видео

Две иномарки столкнулись на челябинской «Тополинке». Видео

«Шкода» и «Ауди» врезались на перекрестке.
сегодня в 14:57
  |  Происшествия

ДТП произошло сегодня, 17 апреля, на Тополиной аллее в Челябинске, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева. Столкнулись автомобили «Ауди» и «Шкода». Обе машины оказались на тротуаре. Видео происшествия сайту «Первый областной» прислал один из очевидцев.

Я ехал и увидел две столкнувшиеся машины. Никого из сотрудников полиции или скорой рядом не было, только очевидцы ходили и снимали на телефон. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

В результате ДТП «Шкода» перевернулась на капот. У «Ауди» разбита передняя часть машины, поврежден бампер. Кроме того, оказалось сломано и установленное на перекрестке ограждение. Сейчас информации о пострадавших нет.

Происшествия
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
30.08.2018
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
Происшествия
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
29.08.2018
Россияне, попавшие в ДТП с грузовиком в Турции, госпитализированы
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем
28.08.2018
Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем
Происшествия
Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео
  
27.08.2018
Отечественная легковушка «заскочила» на дерево в результате ДТП. Видео
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Глава Коркинского района отказался от кресла мэра
сегодня в 15:59
Глава Коркинского района отказался от кресла мэра
Общество
Подлежащие замене бойлеры могут прослужить еще один сезон
сегодня в 15:41
Подлежащие замене бойлеры могут прослужить еще один сезон
Политика
Карт-бланшем для региона назвали встречу губернатора с администрацией президента
сегодня в 15:16
Карт-бланшем для региона назвали встречу губернатора с администрацией президента
Общество
Новый сквер в Металлургическом районе назвали в честь сотрудников ЧМК
сегодня в 15:11
Новый сквер в Металлургическом районе назвали в честь сотрудников ЧМК
Общество
Глава Челябинска пришел в роддом с подарками
сегодня в 15:05
Глава Челябинска пришел в роддом с подарками
Происшествия
Две иномарки столкнулись на челябинской «Тополинке». Видео
  
сегодня в 14:57
Две иномарки столкнулись на челябинской «Тополинке». Видео
Происшествия
Двух пострадавших рабочих саткинской котельной будут лечить врачи Челябинска
сегодня в 14:34
Двух пострадавших рабочих саткинской котельной будут лечить врачи Челябинска
Общество
Колодцы-«ловушки» в центре Челябинска закроют до конца недели
сегодня в 14:29
Колодцы-«ловушки» в центре Челябинска закроют до конца недели
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6