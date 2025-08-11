Две иномарки сгорели в Трехгорном из-за пьяного рецидивиста

Общий ущерб превысил миллион рублей, подозреваемый уже дает показания

Пьяный рецидивист устроил импровизированное фаер-шоу в одном из дворов Трехгорного. Полицейские «запретки» задержали поджигателя по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел ночью 10 августа во дворе дома по улице Строителей. После тушения пожара правоохранители осмотрели место ЧП и установили, что возгорание стало следствием умышленных действий.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления оперативниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 26-летний местный житель. Установлено, что находясь в состоянии опьянения, фигурант выбрал момент, когда в районе из-за аварии на городской подстанции отсутствовало электричество, поджег подкрылки стоявшего во дворе BMW, после чего скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Добавим, из-за неконтролируемого распространения огня пламя перекинулось и на припаркованный рядом Volkswagen. Общий ущерб от поджога превысил 1 миллион рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).