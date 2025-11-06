Две «гастролерши» из Смоленска похитили 6 млн рублей у магнитогорских пенсионеров

В каждый свой приезд на Урал злоумышленницы притворялись то банкирами, то пенсионными или социальными работниками

В Магнитогорске будут судить двух жительниц Смоленской области, которые обманули четверых южноуральских пенсионеров. За неполные полтора года, с ноября 2023‑го по январь 2025‑го, «гастролерши» похитили около 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Злоумышленницы проникали в квартиры пенсионеров под видом пенсионных работников, социального обеспечения или сотрудников банка под предлогом денежной реформы с необходимостью обмена банковских билетов в ограниченный срок. После пересчета купюр одна из женщин отвлекала потерпевших, вторая похищала денежные средства. После совершения преступлений обвиняемые незамедлительно покидали Магнитогорск, возвращаясь обратно в свой регион», — говорится в сообщении.

Женщины обвиняются в мошенничестве и кражах. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу. Обе дамы ждут суда за решеткой.