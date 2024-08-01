Два дальнобойщика госпитализированы после столкновения большегрузов на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. ДТП произошло на территории Ашинского района, сообщает Госавтоинспекция.
«Авария с участием двух грузовиков случилась на 1 595 километре автодороги. Есть пострадавшие — это водители указанных транспортных средств. На месте работают аварийно-спасательные службы и сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в ведомстве.
Добавим, движение на месте ДТП в данный момент перекрыто, обстоятельства устанавливаются.