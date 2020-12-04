Две девушки скончались в результате ДТП в Сосновском районе

Авария произошла недалеко от посёлка Рощино.

Сегодня, 4 декабря, в 12:40 на автодороге Рощино — Новое поле в Сосновском районе произошло жуткое ДТП. Водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время по ней двигался маршрутный автобус «Некст». В результате случилось столкновение транспортных средств.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Лада Гранта“ получил травмы и был госпитализирован (находится в коме), его пассажиры, две девушки 2002 года рождения, скончались на месте происшествия», — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Отмечается, что водитель «Гранты» является уроженцем Таджикистана, 1999 года рождения. В маршрутном автобусе находилось восемь человек, один из них пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.