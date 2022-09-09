Две девушки отправились за грибами и заблудились в лесу под Миассом

Пострадавших эвакуировали на квадроциклах

Две девушки заблудились в лесу рядом с деревней Михеевкой. Пострадавшие потеряли ориентир и не смогли вернуться обратно, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Пострадавшим удалось дозвониться до экстренных служб по номеру 112. Совместными усилиями девушки смогли определить на смартфоне и передать спасателям свои координаты.

«Благодаря тому, что пострадавшие правильно выполнили указания, стояли на месте и ждали помощь, спасатели в самые короткие сроки смогли обнаружить пострадавших по координатам и эвакуировать их из труднопроходимой местности», — рассказали в областной ПСС.

Девушки остановились всего в паре метров от болота, из которого невозможно было бы выбраться без специальной техники.