Две челябинки ударили и обокрали местного жителя

Женщины задержаны

В Ленинском районе Челябинска две ранее судимые женщины напали на мужчину, ударили его и отобрали сотовый телефон. Потерпевший обратился в полицию, вскоре подозреваемых задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший заявил, что вечером на улице Пограничной к нему подошли две женщины и попросили одолжить им сигарету. Пока он доставал ее, одна из подозреваемых ударила мужчину. Он упал, и в этот момент вторая женщина выхватила у него сотовый телефон. После этого нападавшие скрылись. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 30 тысяч рублей.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личности женщин, маршрут их передвижения и задержали их. Подозреваемыми в грабеже оказались 31-летняя и 25-летняя ранее судимые местные жительницы. Выяснилось, что они отдали украденный телефон своей знакомой во временное пользование.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Женщины водворены в изолятор временного содержания. Сотовый телефон изъят и в ближайшее время будет возвращен владельцу.