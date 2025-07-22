Две челябинки придумали и реализовали схему по легализации иностранцев

Канал незаконной миграции перекрыли сотрудники регионального управления ФСБ

На Южном Урале пресекли деятельность преступной группы, участницы которой организовали канал незаконной миграции, сообщает пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

Подозреваемые — две жительницы Челябинска, которые за денежное вознаграждение заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры, а затем передавали эти документы в миграционные органы для легализации и незаконного продления сроков пребывания зарубежных гостей в России.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, обвиняемым может грозить до 15 лет лишения свободы и штрафы до 5 миллионов рублей.