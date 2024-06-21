Две челябинки пострадали при падении в пассажирском автобусе

Несчастный случай произошел в центре Челябинска

Двум пассажиркам муниципального автобуса пришлось оказывать медицинскую помощь после резкого торможения, сообщает в пятницу, 21 июня, городская Госавтоинспекция.

ДТП случилось, когда автобус ЛИАЗ проезжал мимо дома № 88 по улице Свободы, то есть в центре города.

«В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь оказана двум пассажирам, женщинам 1949 и 1977 годов рождения», — говорят в ведомстве.

Номер автобуса и характер полученных травм Госавтоинспекция не уточняет.

В эту пятницу также в Челябинске старое дерево упало на проезжающий мимо автомобиль.