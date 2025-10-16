Две челябинки попались на попытке обменять поддельные белорусские права на российские

Установлена также стоимость фальшивки — почти четверть миллиона рублей

Госавтоинспекция в Челябинской области в один день, 15 октября, пресекла сразу две попытки обмена поддельных водительских удостоверений Республики Беларусь на российские национальные права, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 19-летняя челябинка записалась через «Госуслуги» в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции Копейска. При проверке документов сотрудники полиции обнаружили признаки подделки в представленном ею белорусском удостоверении. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее девушка неоднократно пыталась, но не смогла сдать экзамены на права.

Во второй половине того же дня аналогичный случай был выявлен в Челябинске. Задержана 24-летняя девушка.

Обе девушки были доставлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Со слов одной из задержанных, было установлено, что за пакет подложных документов она отдала 250 тысяч рублей.

Напомним, с 1 апреля 2024 года граждане России и Беларуси могут заменить свои национальные водительские удостоверения без сдачи экзаменов в Госавтоинспекции. Для этого необходимо одновременное соблюдение двух условий: чтобы иностранное удостоверение было выдано на территории Республики Беларусь, а владелец удостоверения был гражданином России, Беларуси или обеих стран сразу.

Замена производится только после того, как Госавтоинспекция получит официальное подтверждение из компетентных органов Беларуси о факте выдачи этого удостоверения.

Напомним, за использование поддельного документа можно получить штраф до 80 тысяч рублей или до 6 месяцев ареста.