Две челябинки получили реальные сроки за ввоз в Россию фиктивных студентов

Обе признаны виновными в организации незаконной миграции

В Челябинске вынесли приговор двум местным жительницам, которые организовали канал незаконной миграции. Женщины придумали схему с фиктивными студентами, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, сотрудники которого выявили и пресекли деятельность преступной группы.

Было установлено, что участницы ОПГ организовали канал въезда и дальнейшей легализации на территории РФ иностранных граждан посредством программы международного студенческого обмена.

«Преступная схема подразумевала фиктивное прохождение обучения студентов по программе подготовки специалистов среднего профессионального образования по приглашению учебного заведения, по факту иностранцы работали в фирмах региона», — рассказали в ведомстве.

Следственным органом УФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Ленинский районный суд Челябинска признал соучастниц виновными и назначил им наказание в виде трех и трех с половиной лет колонии общего режима и штрафа 100 тысяч рублей каждой.

Наказание в виде лишения свободы для обеих злоумышленниц отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.