/ Две бани загорелись в садовом товариществе в Челябинской области

Специалисты не исключают версию поджога.

Два возгорания подряд случились в садовом товариществе «Речной» в Миассе. В обоих случаях загорелись деревянные бани. Происшествия случились в понедельник, 17 июня, поздним вечером.

Очевидцы сообщили огнеборцам Миасса о возгорании в садовом товариществе «Речной». К месту происшествия были направлены 3 боевых расчета 16 и 47 пожарно-спасательных частей. Едва специалисты прибыли, как поступил ещё один сигнал о возгорании в том же СНТ. В обоих случаях огненная стихия разгулялась в деревянной бане. Боевые расчеты приступили к ликвидации происшествий. В результате двух пожаров уничтожены две бани, сарай и теплица. Пострадавших нет. — рассказали сайту «Первый областной» в ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

На данный момент причины возгораний устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5. Они не исключают, что пожары могли стать последствием поджога.