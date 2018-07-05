/ Три человека погибли за сутки на южноуральских дорогах

Авария на М-5 унесла жизнь пассажира, под Копейском — двух водителей.

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Сегодня, 5 июля, под Копейском произошла серьезная авария. На трассе столкнулись ВАЗ и «Ниссан». Оба водителя погибли. По словам очевидцев, один из автомобилистов выехал на встречную полосу для совершения обгона.

Дорогу новую сделали. Опасные повороты и возвышения, тут и удивляться нечему. Печально, что это не последняя авария. — делится опасениями пользователь Роман Антонов.

Сейчас на месте работают представители экстренных ведомств. Развороченную «Ладу» убирают с проезжей части, вторая машина вылетела в кювет. Последствия дорожного происшествия попали на видео.

Еще один смертельный инцидент произошел на трассе М-5. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки.

В результате ДТП погиб 1 человек, получили травмы различной степени тяжести 4 человека. Их госпитализировали в районную больницу Каслей. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства обоих случаев.