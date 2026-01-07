Две 13-летние девочки погибли в ДТП в пригороде Челябинска

Они не были пристегнуты и выпали из машины

Под Челябинском произошла смертельная авария, унесшая жизни двух несовершеннолетних девочек. ДТП случилось на 12-м километре автодороги Вахрушево — Долгодеревенское, сообщают в ГАИ Челябинской области.

По предварительным данным, 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Suzuki SX4, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила путь грузовику Scania с полуприцепом.

Две пассажирки Suzuki — девочки 2012 года рождения — от полученных травм скончались на месте. Дети находились на заднем сидении и в момент удара выпали из автомобиля. При этом ни водитель, ни пассажиры легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель иномарки и ее 43-летний пассажир-мужчина с травмами госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц.