Дважды обманутая мошенниками жительница Златоуста лишилась 1,5 млн рублей

Злоумышленники предложили пенсионерке вернуть ранее похищенные деньги

64-летняя жительница Златоуста дважды стала жертвой мошенников и в общей сложности перевела неизвестным почти 1,5 миллиона рублей. Во второй раз женщина решила вернуть украденные у нее средства, но вновь лишилась денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В сентябре пенсионерка на протяжении 11 дней переводила деньги на неизвестный счет, думая, что вкладывается в инвестиции. Когда она захотела вывести деньги, ничего не вышло, и женщина сообщила в полицию о краже у нее 1,3 миллиона рублей.

Месяц спустя ей поступило сообщение о том, что ей могут помочь вернуть деньги. Потерпевшая позвонила по указанному номеру, и женщина сообщила пенсионерке, что действительно вернет ей вложенные деньги. Но потребовала за свои услуги 350 тысяч рублей.

«Такой суммы у потерпевшей на руках не оказалось, и злоумышленница согласилась предварительно на 180 тысяч рублей, оставшуюся сумму требовалось перевести позже. Осуществив перевод, пенсионерка отправилась к сыну занять недостающие деньги, заодно и рассказала ему свою очередную историю. Мужчина сразу понял, что его мать попала под влияние мошенников, и остановил ее»,— рассказали в ведомстве.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По итогам восьми месяцев 2023 года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1,3 миллиарда рублей. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!