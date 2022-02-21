Два жителя Верхнеуральского района пошли под суд за взятки в военкомате

За деньги оба пытались получить «белый билет»

Прокуратура Верхнеуральского района направила в суд уголовные дела в отношении двух местных жителей, попавшихся на даче взяток сотрудникам местного военкомата. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной прокуратуры, старший из обвиняемых хлопотал о сыне, младший сам хотел получить освобождение от воинской обязанности.



По версии следствия, 20-летний житель Верхнеуральского района в ноябре 2019 года передал 120 тысяч рублей старшему помощнику верхнеуральского военкома и фельдшеру местного центра военно-врачебной экспертизы. Взамен молодой человек хотел получить освобождение от призыва на срочную службу. В апреле 2020 года этим же сотрудникам передал 130 тысяч 50-летний мужчина. Этот обвиняемый надеялся «отмазать» от армии сына.

Оба в настоящее время обвиняются по части 3 статьи 291 в даче взятки должностному лицу. Материалы уголовных дел направлены в Верхнеуральский районный суд, даты старта процессов пока не назначены.