Два жителя Троицка получили тюремные сроки за похищение человека и вымогательства

Они избили и поместили в гараж своего знакомого

В Челябинской области осуждены местные жители, которые признаны виновными в похищении человека и вымогательстве.

Следственный комитет РФ по Челябинской области собрал доказательства для вынесения приговора в отношении 27 и 33-летнего жителей Троицка.

Молодые люди в 2019 году похитили своего знакомого, избили его, а затем поместили в гараж. Через некоторое время они перевезли жертву в его квартиру, но удерживали там против его воли. Мотивом для похищения стали деньги: пострадавший мужчина снял с банковской карты одного из осужденных деньги без ведома.

Мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п.«а, в, з» ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека) и п. п.«а, в, г» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Приговором суда им назначено наказание в виде 7,5 и 6 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.