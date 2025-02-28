Два жителя Челябинской области заблудились во время прогулки по Таганаю

Их нашли сильно замерзшими

В Челябинской области два туриста потерялись, пока искали достопримечательности в нацпарке «Таганай». Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Сообщение о пропавших златоустовцах пришло вечером. Поиск был начат немедленно, так как ночевка зимой в лесу может быть опасна для неподготовленных людей. После двух часов поиска спасатели обнаружили пропавших вблизи поселка Магнитка, в трех километрах от автодороги Златоуст — Магнитка.

Люди сильно замерзли, но в медицинской помощи не нуждались. Их вывели к визит-центру «Черная скала» и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств ЧП.