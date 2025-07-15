На трассе на территории Златоустовского округа в ДТП пострадали 11- и 12-летний пассажиры автомобиля ВАЗ, сообщили в городской Госавтоинспекции.
На 17 километре дороги Куса — Златоуст 50-летний водитель легкового авто на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево на уступил дорогу встречному КАМАЗу. В результате 35-летний водитель большегруза въехал в ВАЗ.
Удар пришелся на боковую часть авто — ту, где сидели два мальчика. Они получили травмы, юных пассажиров доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.