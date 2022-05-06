Два юных копейчанина за ночь совершили два неудачных угона

Теперь обоим грозит уголовное наказание

В копейском отделе СК РФ решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двух молодых людей, задержанных накануне сотрудниками ГИБДД. За ночь юноши вскрыли два ВАЗа, но далеко уехать ни на одной машине им не удалось, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.



По данным полиции, три молодых человека, от 16 до 18 лет, два жителя Копейска и один челябинец, сначала пытались угнать ВАЗ-2112, оставленный на ночь во дворе дома по улице Республиканской. Завести автомобиль на месте у них не получилось, молодые люди попробовали откатить машину подальше со двора, но при этом стукнули еще одно авто. Сработавшая сигнализация спугнула угонщиков.

16-летний челябинец после этого покинул компанию, его приятели решили все-таки покататься. Выбрали для этого не оборудованный сигнализацией ВАЗ-2106, вскрыли машину и завели. Но далеко уехать не получилось и на этот раз: руль «Жигулей» заблокировался, и машина врезалась в бордюр на улице Темника. Здесь на авто обратили внимание сотрудники ГИБДД. Юноши пытались сбежать, но были задержаны полицией и доставлены в городской отдел.

Полицейские установили все подробности неудачных угонов, сообщили о случившемся владельцам машин. Как выяснилось, оба задержанных раньше уже были судимы. Для 17-летнего копейчанина, севшего за руль угнанных «Жигулей», ситуация усугубляется еще и тем, что он был пьян.

Поскольку один из задержанных несовершеннолетний, материалы на угонщиков переданы в копейский следственный отдел СК РФ.