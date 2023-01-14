Два уроженца Казахстана ворвались в квартиру челябинца с ножом и потребовали деньги

Потерпевший и его коллега отдали разбойникам восемь тысяч рублей

В Челябинске полицейские задержали двух уроженцев Казахстана, которые, угрожая ножом местному жителю, забрали у него деньги. Потерпевший написал заявление в полицию. Подозреваемые задержаны, сообщили 14 января в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

28-летний челябинец рассказал правоохранителям, что днем к нему в квартиру, расположенную в доме на улице Братьев Кашириных, пришли двое мужчин, при этом один из них был знакомым потерпевшего. Они сразу же достали нож и, угрожая, начали требовать деньги.

Местный житель и его коллега, который в тот момент находился у него в гостях, отдали разбойникам восемь тысяч рублей. Получив деньги, иностранцы поспешили скрыться.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску совместно с коллегами из районного отдела полиции задержали подозреваемых. Оба злоумышленника — 28-летний и 22-летний уроженцы республики Казахстан, нигде не работающие, ранее не судимые»,— уточнили в ведомстве.

В их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Им грозит до десяти лет лишения свободы. Мужчины помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.