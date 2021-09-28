Два школьных автобуса застряли в снегу на юге Челябинской области

В непогоду водителей подвело отсутствие зимней резины

На юге Челябинской области выпал снег. Высота сугробов кое-где достигает десяти сантиметров. От непогоды сильнее всего пострадали автолюбители. Во вторник утром, 28 сентября, спасателям пришлось вытаскивать из снежного плена два школьных автобуса и 18 автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Сегодня утром на центральный пункт пожарной связи Магнитогорского гарнизона поступило сообщение от ЕДДС о том, что на участке автодороги от поселка Урлядинский до поселка городского типа Межозерный в снежный затор попали автомобили, самостоятельно люди выбраться не могут. К месту происшествия были направлены сотрудники 59-й части на пожарной автоцистерне в количестве 4 человек», — рассказывают в пресс-службе.

В заторе стояли два школьных автобуса и 18 автомобилей. Школьников в машинах было немного — трое, так как автобусы только начали собирать их по поселкам. За ребятами сразу приехали их родители.

«На участке, где произошел затор, снег покрывал дорожное полотно приблизительно на десять сантиметров. Но проехать этот участок дороги автомобили не смогли, так как были на летней резине», — говорит заместитель начальника Магнитогорского пожарно-спасательного отряда Алексей Ишмаметьев.

Автобусы и легковые автомобили отбуксировали с непроходимого участка на трассу, и водители продолжили свой маршрут. Дорога была расчищена дорожными службами.