Два школьника попали под колеса авто на северо-западе Челябинска

Дети пересекали дорогу по регулируемому переходу

Двое детей попали под колеса автомобиля в Челябинске. Инцидент произошел во вторник, 9 декабря, днем на пешеходном переходе у дома № 52 по улице 40‑летия Победы, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

По предварительным данным, 36‑летний водитель автомобиля «Лада Веста» совершил наезд на двух школьников, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому переходу. Двое мальчиков, семи и восьми лет, получили травмы, их увезли в больницу для обследования.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.