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/ Два школьника оказались под машинами по пути домой в Челябинске

Два школьника оказались под машинами по пути домой в Челябинске

Одного мальчика госпитализировали.
сегодня в 09:51
  |  Происшествия

Школьник в Челябинске оказался в больнице вместо своего дома. Мальчик возвращался из учебного заведения в обеденное время. Ему нужно было перейти дорогу по улице Котина. Ребенок не пошел на светофор и предпочел перебежать проезжую часть в запрещенном месте, где и попал под колеса машины.

22 мая напротив дома № 19 по улице Котина водитель автомоибля «Киа Рио» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте справа налево. В результате ДТП травмы получил ребенок — мальчик 2011 года рождения, он госпитализирован. — проинформировали сайт «Первый областной» в УГИБДД Челябинска.

Еще один 8-летний ребенок попал под машину на улице Свободы. Мальчик шел по правилам, дождавшись зеленого, но его не пропустил водитель «Фольксвагена». Школьник получил незначительные травмы и остался на амбулаторном лечении.

Обстоятельства обоих ДТП устанавливаются. Проводится административное расследование.

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