Руководители сельхозкооператива в Октябрьском обвиняются в мошенничестве

Они причинили ущерб бюджету области в 10 миллионов рублей.

Два руководителя сельскохозяйственного потребительского кооператива «Октябрьское» в 2019 году совершили преступление. Они предоставили в Министерство сельского хозяйства Челябинской области поддельные документы о закупах молока с крестьянских подворий, чтобы получить бюджетную субсидию.

На деле же в кооператив закупалось молоко у сторонних организаций. Также при этом был завышен объём приобретённой продукции.

«Обвиняемыми была получена субсидия в сумме более 10 миллионов рублей, чем причинён ущерб областному бюджету. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области», — сообщили в Следственном комитете РФ по Челябинской области.

Одному из обвиняемых руководителей СПК «Октябрьское» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй будет находиться под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.