Два ребенка пострадали в тройном ДТП в Ленинском районе Челябинска

Легковушки столкнулись в 6:30 утра на Копейском шоссе

В Челябинске устанавливаются обстоятельства тройной аварии, которая произошла ранним утром в пятницу, 25 июля, у дома 2г на Копейском шоссе и в которой пострадали дети, сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Toyota Isis, после чего врезался в Fiat Albea под управлением 37-летнего мужчины.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пассажиры Fiat — мальчики 6 и 14 лет», — сообщает ГАИ.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетние в момент ДТП находились на заднем пассажирском сиденье и были пристегнуты по всем правилам.

По факту аварии проводится проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.