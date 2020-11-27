Два ребенка пострадали в ДТП на дорогах Челябинска

Аварии произошли в Тракторозаводском и Советском районах города.

В Челябинске в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали несколько несовершеннолетних. Первая авария произошла накануне днем в Тракторозаводском районе города.

«На улице Кулибина, дом № 21, водитель, 1969 года рождения, управляя автомобилем „УАЗ Патриот“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода (мальчика 2011 года рождения) переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля», — прокомментировали ситуацию в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Ребенок находился на улице без родителей и был одет в одежду темных цветов, однако на его рюкзаке были светоотражающие вставки. Мальчик получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло утром в Советском районе Челябинска.

«На улице Шаумяна, напротив дома № 47, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, при выезде со второстепенной дороги не уступил и совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем „Джип Чероки“», — отметили в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.

В аварии пострадали водитель автомобиля «Лада» и восьмилетняя девочка-пассажир «Джипа Чероки», находившаяся в детском автокресле на заднем сидении. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.